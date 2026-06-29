حملات نظافة مكثفة برأس غارب لرفع المخلفات وتحسين المظهر الحضاري

واصلت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب تنفيذ حملاتها اليومية المكثفة للنظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق المدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق بيئة صحية وآمنة ويحافظ على المظهر الحضاري.



وأكد اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة رأس غارب، أن فرق العمل الميدانية التابعة للوحدة المحلية تواصل تنفيذ أعمال النظافة الشاملة باستخدام معدات وسيارات الوحدة، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين جودة الحياة داخل المدينة.



وشملت الحملات أعمال رفع المخلفات والتراكمات بمنطقة 30 مسكن ومنطقة الكورنيش، إلى جانب متابعة مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ويواكب جهود التنمية التي تشهدها محافظة البحر الأحمر.



وأوضح رئيس المدينة أن الحملات تُنفذ بشكل يومي وفق خطة عمل تغطي مختلف الأحياء والمناطق السكنية، مع الدفع بالمعدات اللازمة لضمان سرعة رفع المخلفات وتحقيق أعلى مستويات النظافة.



وأشار اللواء محمد صلاح إلى أن الوحدة المحلية تعمل على مدار الساعة لمتابعة منظومة النظافة والاستجابة السريعة لأي ملاحظات أو بلاغات تتعلق بتراكم المخلفات، مؤكدًا استمرار الجهود للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.



وتأتي هذه الحملات في إطار خطة محافظة البحر الأحمر الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية، والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدن المحافظة، بما يعكس الوجه الجمالي لرأس غارب ويوفر بيئة مناسبة لأهالي المدينة وزائريها.