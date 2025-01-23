إطلاق بوابة مخصصة لتلقي طلبات إقامة "سُفرة إفطار الصائمين" بالمسجد الحرام

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، إطلاق بوابة مخصصة لتلقي طلبات الجهات الخيرية والأفراد لسفر إفطار الصائمين داخل المسجد الحرام خلال موسم رمضان 1446هـ.

ووفق وسائل إعلام سعودية، تتيح الخدمة اختيار مواقع السفر، بواقع سفرة واحدة لكل فرد، وعشر سفر للجهات الخيرية، والتعاقد مع إحدى شركات الإعاشة المعتمدة من الهيئة؛ مع الالتزام بالشروط والأحكام المدرجة في الموقع الإلكتروني.

وشددت الهيئة علي ضرورة توفير وجبات منخفضة السعرات الحرارية لأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السكري بنسبة 20% من وجبات الأفراد، و30% من الوجبات المقدمة من الجهات الخيرية.

كما نبهت الي امكانية تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة باختيار نظام (حجز سفر الصائمين)، مع الالتزام باستخدام المغلف المعتمد لضمان جودة الخدمة وسلامتها.