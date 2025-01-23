مدرب مودرن سبورت: درسنا الزمالك جيدًا.. واستغلينا اندفاع لاعبيه

أكد أحمد أبومسلم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، أن الفوز على الزمالك في مباراة اليوم مهم جدًا للفريق.

وقال أبومسلم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي بليغ أبوعايد، ويذاع على قناة "etc":" الزمالك فريق كبير وكنا موفقين في لقاء اليوم، والفريق يمر بمرحلة إحلال وتجديد والفوز في لقاء اليوم مهم".

وتابع:" مودرن سبورت فريق كبير وولد كبير، والفترة الماضية لم يكن هناك انسجام بسبب رحيل بعض اللاعبين وضم صفقات جديدة، وكنا نركز في مباراة اليوم أمام الزمالك، وكنا موفقين في التغييرات".

وشدد:" كنا مميزين في مباراة سموحة ولكن التوفيق لم يحالفنا، ومودرن من الفرق الكبير ومع الوقت المدرب سينسجح ويحفظ اللاعبين ويفهم خاصة ويتحسن الأداء".

وواصل:" الزمالك كان يهاجم بكل خطوطه من أجل تجسيل هدف، واستغلينا اندفاعه، من أجل تسجيل الهدف، والفترة الماضية كانت صعبة والإدارة كانت تساندة وتدعمنا".

وأكمل:" هدفنا البناء من مباراة اليوم من أجل تحسين نتائج الفريق وموقعه في جدول ترتيب الدوري المصري، واستفادنا من الصفقات الجديدة، ونتمنى التواجد في المراكز المتقدمة".

واستكمل:" أغلقنا ملف مباراة الزمالك، وسنبدأ الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في الإسكندرية".

وأردف:" الزمالك يجب ألا يتأثر بالغيابات، وعبدالله السعيد لاعب كبير، ولكن يجب أن يكون متواجد البديل، ودرسنا الفريق بشكل جيد، وخلال الفترة القادمة الأداء سيتحسن".