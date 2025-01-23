رد فعل مفاجئ من نجم الأهلي على نبأ انتقال زيزو للأحمر

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن انتقال أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك لصفوف الأهلي، ستكون صفقة جماهيرية.

وقال عبد الجليل، في تصريحات تلفزيونية ": "انتقال زيزو للأهلي صفقة جماهيره وستكون طوق النجاة لإدارة النادي الأهلي".

وتابع: "في حالة عدم تجديد الزمالك عقد زيزو، من حق الأهلي يدخل في الصفقة، وممكن بيراميدز يدفع أكتر، وساعتها الزمالك ميرجعش يندم يلوم غير نفسه"

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويطمح الأهلي لاقتناص الثلاث نقاط من نظيره بيراميدز، للحفاظ على مركزه بالقمة، ولتعويض جماهيره عن المستوى المتراجع للفريق في الفترة الأخيرة.