بشير التابعي: الأهلي قادر على ضم زيزو.. والسماسرة سبب أزمات الزمالك

أكد بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، أن النادي الأهلي، قادر على التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، نجم القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.



وقال بشير، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" جمهور الأهلي لا يريد الانقلاب على إدارة الأهلي، حتى لا تشمت جماهير الزمالك".

وتابع:" كولر مدرب كبير، ولكن حدث توتر في العلاقة بينه وبين الإدارة منذ التعاقد مع محمد رمضان، ويرفض الجلسو مع لجنة التخطيط، ولا يتحدث عن رمضان، ولا المدير الرياضي يتحدث عنه أيضًا".

وواصل:" الأهلي تأخر في تدعيم الفريق في يناير، ورغم ذلك تم ضم مصطفى العش من زد على سبيل الإعارة، وكان الجميع يتوقع أن يتم التعاقد مع صفقة سوبر تحدث ضجة كبيرة".

وأردف:" الأهلي مستقر ماديًا ويمتلك عقود رعاية، ويجيد تسويق لاعبي، عكس الزمالك، الذي يعتمد على ممدوح عباس، الذي يدعم النادي ولولا لتم غلق النادي خاصة وأنه دعم النادي بمبالغ كبيرة كان ممكن أن يشتري نادي به".

وزاد:" يجب أن يكون هناك شفافية في الزمالك وعدل، وعدم الاعتماد على السماسرة أصدقاء بعض أعضاء مجلس الإدارة، والجماهير لن تصمت كثيرًا، والعقود في النادي يتم صياغتها بطريقة غريبة".



وأكمل:" الأهلي قادر على حل جميع مشاكلة وإرضاء الجماهير بالتعاقد مع زيزو، وعندها الجماهير ستنسى كل شئ من بطولات وغيره".