الزمالك في ورطة لعدم وصول عرض رسمي لشراء زيزو.. فيديو

قال إسلام محمد الناقد الرياضي، إن نادي الزمالك رفض هدية تعثر النادي الأهلي أمام فاركو، لتصدره جدول ترتيب الدوري بعد خسارة الفارس الأبيض أمس أمام مودرن سبورت بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف إسلام محمد خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «صباح البلد» مع أحمد دياب وعبيدة أمير، عبر قناة صدى البلد، أن بطولة الدوري هذا الموسم في غاية الصعوبة، مؤكداً أن جميع الفرق تتنافس من أجل الحصول على بطولة الدوري، في الموسم الاستثنائي للنسخة الحالية بنظامها الجديد، بعد تدعيمها للاعبين متميزين من أجل المنافسة علي اللقب.

وتابع إسلام محمد، أن نادي الزمالك لم يصل له أى عرض رسمي حتى الآن لشراء أحمد سيد زيزو، مضيفاً أن الأندية السعودية تراجعت عن ضم اللاعب، مؤكداً أن زيزو لايستحق المبلغ الذي يرغب به اللاعب من أجل التجديد للزمالك.

