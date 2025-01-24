تحذير من شبورة كثيفة واضطراب بحري.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية توقعاتها لدرجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 24 يناير 2025، والظواهر الجوية المتوقعة.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، غدا الجمعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما حذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وستكون سرعة الرياح (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:2 متر)، وأكدت وجود نشاط للرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، وستكون حالته خفيفة، وارتفاع الأمواج من (0.5 إلى 1.25) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 20 درجة والصغرى 12.

- السواحل الشمالية، العظمى 19 درجة والصغرى 9.

- شمال الصعيد، العظمى 21 درجة والصغرى 9.

جنوب الصعيد، العظمى 24 درجة والصغرى 11.

