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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الأوروبي.. مان يونايتد يفوز على رينجرز وعبدالمنعم يشارك في خسارة نيس أمام إلفسبورج

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
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حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا متأخرا على ضيفه رينجرز الأسكتلندي بنتيجة 2-1، أمس الخميس، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

تقدم مانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة 52 جاء بالنيران الصديقة عبر حارس فريق رينجرز جاك بوتلاند بالخطأ في مرماه، ثم أدرك الفريق الأسكتلندي التعادل في الدقيقة 88 بهدف لاعبه سيريل ديسيرز.

وفي الدقيقة 92، وقبل انتهاء اللقاء، تمكن برونو فرنانديز من تسجيل هدف الفوز لمانشستر يونايتد، ليحصد لفريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري الأوروبي.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز إلى 15 نقطة ليحتل المركز الرابع في مرحلة الدوري، ويقترب من التأهل بشكل مباشر لدور الـ 16 للمسابقة القارية، فيما توقف رصيد رينجرز عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ضمن الجولة ذاتها، خسر فريق نيس الفرنسي الذي يلعب له الدولي المصري محمد عبد المنعم، أمام مضيفه فريق إلفسبورج السويدي بهدف دون مقابل.

شارك عبد المنعم في التشكيل الأساسي لفريقه نيس، فيما سجل هدف الفريق السويدي الوحيد لاعبه جوستاف هنريكسون في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

وظل نيس برصيد نقطتين فقط في المركز الخامس والثلاثين وقبل الأخير لمرحلة الدوري، وكان قد ودع المسابقة قبل انطلاق لقاء اليوم، فيما رفع إلفسبورج رصيده 10 نقاط ليحتل المركز العشرين، ويحافظ على آماله في التأهل لملحق دور الـ 16 للمسابقة الأوروبية.
 

مان يونايتد الدوري الأوروبي نيس

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