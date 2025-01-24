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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: مصر لها دور كبير في عودة الاستقرار للصومال

رئيس الصومال
رئيس الصومال
البهى عمرو
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قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي إن العلاقات المصرية الصومالية تعد علاقات تاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الصومال تشارك مصر بشكل كبير في تأمين البحر الأحمر، كما أنها تقع في منطقة ذات أهمية بالغة للقارة الإفريقية وللملاحة الدولية.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن التعاون المصري الصومالي حاليًا هو تعاون مثمر وداعم من مصر إلى الأشقاء في الصومال.

وأوضح أن الصومال عانت كثيرًا منذ عام 1991 من حروب واقتتال داخلي، مما أثر بشكل كبير على استقرار الدولة.

وتابع: "الصومال عانت من موجات من الإرهاب عبر تنظيمات إرهابية استقرت في البلاد لفترات طويلة، مما أدى إلى وجود قوات دولية وأفريقية لحفظ السلام داخل الصومال".

وأكد أن مصر كان لها دور مهم في تعزيز الاستقرار في الصومال من خلال المشاركة الفعالة لقواتها في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
 

البحر الأحمر الصومال العلاقات المصرية الصومالية

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