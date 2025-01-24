بمشاركة 2900 طالب.. تفاصيل مسابقات “فيرست ليجو” بمكتبة الإسكندرية

قالت هناء حسني، مدير مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية، إن مكتبة الإشكندرية تنظم مسابقات "فيرست ليجو" وذلك بمشاركة 2900 طالب.

وأضافت هناء حسني، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن المسابقة يتم تنظيمها داخل كل بلد على حدى، ومن ثم يحدث تصفية على مستوى البلاد، متابعة: المكتبة تنظم المسابقة الـ 20، التي تخص علم البحار والمحيطات.

واسترسلت: المسابقة تستهدف توعية الأطفال والأولاد بعالم البحار، مشيرة إلى أن المسابقة يشترك فيها الطلاب من 18 محافظة داخل مصر.

وتنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع جمعية تكنولوجيا الروبوت ورعاية الموهوبين للعام العشرين على التوالي، فعاليات النسخة المصرية من مسابقات "فيرست ليجو ديسكفر" و"فيرست ليجو إكسبلور" (FIRST LEGO LEAGUE Discover & Explore)، خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير المقبل.

وتعد مسابقات "فيرست ليجو" واحدة من أكبر المسابقات العالمية في مجالات برمجة الروبوت والعلوم والهندسة، ويُنظمها اتحاد "فيرست ليجو" بالولايات المتحدة الأمريكية، وتستهدف المسابقة الأطفال بين 4 و10 أعوام، وتمثل محطة مهمة لإبراز مواهبهم في علوم الروبوت والابتكار، ويجرى تنظيمها في مصر منذ 20 عاما برعاية مكتبة الإسكندرية وجمعية تكنولوجيا الروبوت ورعاية الموهوبين.

ويشارك هذا العام أكثر من 2900 طالب يمثلون 450 فريقاً من 17 محافظة مصرية، ويُشرف على التحكيم نحو 70 حكمًا، بينما يساهم أكثر من 250 متطوعًا في تنظيم الحدث ودعم المشاركين.

