روسيا تعلق العمل بالمطارات بسبب هجوم أوكراني



أعلنت السلطات الروسية تعليق عدد من المطارات بسبب هجوم أوكراني بمسيّرات.

ومن جانبه؛ ذكر عمدة موسكو انه تم إسقاط مسيّرة فوق موسكو و5 بضواحيها خلال الليل.



أعلنت القوات الأوكرانية ان روسيا أطلقت 58 مسيرة روسية نحو أوكرانيا ليلا.

وأشارت القوات الأوكرانية الى ان الدفاعات الجوية تمكنت من أسقطت 25 منها.

وفي وقت لاحق؛ ذكر الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط 46 مسيّرة أطلقها الجيش الروسي خلال الليل.

و أفاد الجيش الأوكراني، بارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 801 ألف و670 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء يوكرين فورم، الي أن الجيش الروسي خسر 1660 جنديا ما بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية