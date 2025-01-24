قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات جمهورية حاسمة تحمل رسائل طمأنينة للمواطنين
موجودة في المنزل.. علاجات طبيعية تخلصك من الزوائد الجلدية
للقضاء على إكس وبلوسكاي.. تطبيق ثريدز يقدم ميزات جديدة
رئيس اتحاد الناشرين العرب: معرض القاهرة الدولي للكتاب الأهم في المنطقة
الضاني بـ500 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق| فيديو
الأهلي يستعد للإعلان عن أولى الصفقات الشتوية بتعاقده مع نيجك جراديشار
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-1-2025 بسوق العبور
الإعلان عن علاج جديد يمزج بين المناعي والجيني لاستهداف ورم جدار الرئة
آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
الصحة تطلق 3 قوافل طبية لعلاج المواطنين بالمجان
تفاصيل إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2025 .. ما هي الفئات المستثناة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رئيس اتحاد الناشرين العرب: معرض القاهرة الدولي للكتاب الأهم في المنطقة

محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب
محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب
أ اش أ
×

أكد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يظل المعرض الأبرز في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن المعرض الذي انطلق منذ عام 1969 يتألق في كل دورة من دوراته الممتدة على مدار 56 عامًا.

وقال رشاد، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الدورة الحالية للمعرض تشهد مشاركة 80 دولة، منها 10 دول تشارك لأول مرة، مثل النمسا وبلجيكا ورومانيا والكونغو وتشيلي، مما يعكس المكانة الدولية المرموقة للمعرض.. كما شهد المعرض زيادة ملحوظة في أعداد الناشرين مقارنة بالأعوام السابقة، سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي. 

وأشار إلى وجود دور نشر على قوائم الانتظار بسبب محدودية المساحات المتاحة، مبينا أن ذلك دليل على أهمية المعرض لدى كافة العاملين في صناعة النشر.

وتابع رشاد أن الإقبال الكبير من الناشرين على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب يعكس تميزه باعتباره الأكثر جماهيرية في المنطقة، متفوقًا حتى على معارض كبرى مثل معرض بكين الدولي للكتاب. 

وأشار إلى أن المعرض يمتد على مدار 13 يومًا، مما يجعله من أطول المعارض في المنطقة من حيث المدة الزمنية ما يوفر فرصة مميزة للجمهور والناشرين.

وتحدث رشاد عن الشراكة المميزة بين اتحاد الناشرين العرب ومعرض القاهرة للكتاب من خلال اللجنة الإدارية العليا، مشيرًا إلى التسهيلات الخاصة التي يقدمها المعرض لأعضاء الاتحاد، حيث تتراوح أسعار الأجنحة بين 130 و180 دولارًا مقارنة بالسعر المعلن الذي يبلغ 220 دولارًا.

ولفت إلى أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب لجميع العاملين في صناعة النشر، من مؤلفين ومفكرين إلى مصممي كتب وفنانين وشركات توزيع، مؤكدًا أن المعرض يُعد منصة هامة لتبادل الثقافات، نشر المعرفة، وعقد الصفقات التي تُعد أساس صناعة النشر.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

معرض الكتاب محمد رشاد اتحاد الناشرين العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

أمامك 3 شهور فقط.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لهؤلاء العملاء| ما القصة؟

واى فاى

لو مش عارف تفعل مكالمات الواى فاى الجديدة ..استخدم هذه الاكواد

أصدر البريد المصري تحذيرًا عاجلًا للمواطنين من رسائل نصية مشبوهة تتضمن روابط تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية.

تحذير عاجل من البريد المصري لملايين العملاء.. ما القصة؟

موعد صرف معاشات فبراير 2025

موعد صرف معاشات فبراير 2025 رسميًا بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه

البنك الأهلي

رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 24-1-2025

الدولار

كم سعر 100 دولار في البنك؟.. تراجع جديد في سعر الأخضر رسميًا اليوم الجمعة

اسعاف - أرشيفية

القصة الكاملة لحادث طالبة سراي القبة.. مصابة بـ 40 غرزة

ترشيحاتنا

غسالة اطباق

حيلة بسيطة تساعدك في توفير استهلاك مسحوق غسالة الأطباق.. 3 خطوات

المغرب يعلن أسباب انتشار مرض "بوحمرون" المعدي

المغرب يعلن أسباب انتشار مرض بوحمرون المعدي

المعدة

لن تتوقع.. عشبة خارقة تفيد صحة القولون والمعدة

بالصور

بفستان قصير| سارة سلامة تثير ضجة بإطلالتها في باريس

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالتها في الرياض| صور

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

بربع كيلو لحمة.. طريقة عمل الكفتة بالبرغل

الكفتة
الكفتة
الكفتة

بدو سرابيط الخادم يرفضون تفكيك تلفريك المدينة الإنجليزية بقمة جبل أم بجمة

تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة
تلفريك المنجنيز بجبل ام بجمة

فيديو

ايمس سمير غانم وحسن الرداد

ربنا يسهل .. حسن الرداد يحسم جدل حمل ايمي الثاني

اروي جودة

اروي جودة مش الاولي … مشاهير تزوجو من اجانب

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

علاء مرسي

أنا أفضل من عادل إمام لولا الظلم .. علاء مرسي يتحدث بجرأة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد