طريقة عمل رز الصيادية| خطوة بخطوة

رز الصيادية هو طبق لذيذ من المطبخ العربي يتسم بنكهاته الغنية والمميزة، ويعتبر من الأطباق الشهيرة في بلاد الشام وخصوصًا في المناطق الساحلية.

إليك طريقة عمل رز الصيادية:

المكونات:

2 كوب أرز بسمتي

500 جرام سمك (يفضل السمك الأبيض مثل الهامور أو البلطي)

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة سمن (اختياري)

4 أكواب مرق السمك أو ماء

ملح وفلفل حسب الذوق

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بهارات سمك

عصير ليمونة

1 ملعقة كبيرة دقيق (اختياري)

طريقة التحضير:

نظفي السمك وقطعيه إلى قطع صغيرة، يمكنك استخدام السمك المقطع إلى شرائح أو قطع كبيرة.

سخني ملعقة من الزيت في مقلاة، ثم قومي بتحمير السمك قليلاً مع رشة ملح وفلفل. عندما يصبح لونه ذهبيًا، ارفعيه جانبًا.

في نفس المقلاة، أضيفي القليل من الزيت أو السمن، ثم ضعي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبيًا.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه مع البصل لمدة دقيقة.

أضيفي الكمون، الكركم، وبهارات السمك إلى البصل والثوم، وقلبي المزيج جيدًا.

إذا أردت، يمكنك إضافة ملعقة من الدقيق لتحصلي على صلصة أثقل (اختياري).

أضيفي مرق السمك أو الماء إلى المقلاة واطهيه لمدة 5 دقائق حتى يغلي.

ثم أضيفي الأرز المغسول إلى المرق وقلبي قليلاً، ثم غطي المقلاة واتركيه على نار متوسطة حتى ينضج الأرز (حوالي 15-20 دقيقة).

قبل أن ينضج الأرز تمامًا، أضيفي السمك المحمر فوق الأرز، ثم غطيه واطهيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يتشرب الأرز نكهة السمك.

في النهاية، أضيفي عصير الليمون وقلبي جيدًا.

رز الصيادية



طريقة عمل رز الصيادية ناديه السيد

طريقة رز الصيادية على طريقة نادية السيد هي من أشهر الطرق التي تتميز بالنكهة الغنية وخصوصًا في طريقة تحضير الأرز باستخدام مرق السمك، إليك طريقة عملها كما هو معروف:

طريقة رز الصيادية



2 كوب أرز بسمتي (منقوع لمدة 20 دقيقة)

500 جرام سمك (يفضل سمك فيليه مثل الهامور أو البلطي)

2 بصلتان متوسطتان (مفرومتان)

4 فصوص ثوم (مفرومة)

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة سمن

4 أكواب مرق سمك (يمكن استخدام ماء مع مكعب مرق سمك)

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بهارات سمك

• عصير ليمونة

• ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة التحضير:

سخني الزيت في مقلاة عميقة. أضيفي قطع السمك واتركيها تتحمر حتى يصبح لونها ذهبيًا من الجانبين. بعد أن تنضج، أخرجيها من المقلاة وضعيها جانبًا.

في نفس المقلاة، ضعي السمن والزيت، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيًا.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة دقيقة حتى يطلق رائحته.

أضيفي الكركم، الكمون، وبهارات السمك وقلبي المزيج لتتداخل النكهات.

أضيفي مرق السمك إلى المقلاة واتركي المزيج يغلي. ثم أضيفي الأرز المنقوع والمصفى، وقلبي قليلاً.

غطي المقلاة واتركي الأرز ينضج على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة، حتى يتشرب الأرز المرق بالكامل.

بعد أن ينضج الأرز، ضعي قطع السمك المحمرة فوق الأرز، ثم غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 5 دقائق إضافية حتى يتشرب الأرز نكهة السمك.

أضيفي عصير الليمون فوق الأرز وقومي بتقليبه برفق.

قدمي رز الصيادية مع شرائح الليمون وسلطة الطحينة أو سلطة خضروات مفرومة حسب الرغبة.

طريقة عمل رز الصيادية ناديه السيد



رز الصيادية البني

رز الصيادية البني هو من الأطباق الجانبية المميز بنكهاته الغنية ولونه البني الذي يأتي من تحمير البصل واستخدام مرق السمك.

إليك طريقة تحضيره:

2 كوب أرز بسمتي (منقوع لمدة 20 دقيقة)

500 جرام سمك (يفضل سمك فيليه مثل الهامور أو البلطي)

2 بصلتان متوسطتان (مفرومتان)

4 فصوص ثوم (مفرومة)

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة سمن

4 أكواب مرق سمك (يمكن استخدام ماء مع مكعب مرق سمك)

1/2 ملعقة صغيرة كركم

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بهارات سمك

ملح وفلفل حسب الذوق

عصير ليمونة

طريقة التحضير:

في مقلاة كبيرة، سخني السمن والزيت على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه جيدًا حتى يتحمر ويصبح لونه بنيًا (يجب أن يتحمر البصل ببطء ليعطي الأرز اللون البني المميز).

بعد تحمير البصل، أضيفي الثوم المفروم وقلبي لمدة دقيقة إضافية.

بعد تحمير البصل والثوم، أضيفي الكركم والكمون وبهارات السمك وقلبي المزيج لعدة ثوانٍ لتتجانس النكهات.

أضيفي الأرز المنقوع والمصفى، وقلبي مع البصل والثوم جيدًا حتى يتغلف الأرز بالتوابل والبصل المحمر.

أضيفي مرق السمك (أو الماء مع مكعب مرق السمك) إلى المقلاة، واتركي المزيج يغلي.

ثم خففي الحرارة وغطّي المقلاة، واتركي الأرز يطهي على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى يتشرب الأرز المرق ويصبح طريًا.

في مقلاة أخرى، سخني الزيت أو السمن، ثم قومي بتحمير قطع السمك (يمكنك تتبيل السمك بالملح والفلفل قبل التحميص).

بعد أن يتحمر السمك جيدًا، ضعيه جانبًا.

عند نضج الأرز، ضعي السمك المحمر فوق الأرز، ثم أضيفي عصير الليمون على الوجه.

غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 5 دقائق لتتجانس النكهات.



