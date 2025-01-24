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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

موجودة في المنزل.. علاجات طبيعية تخلصك من الزوائد الجلدية

زوائد جلدية
زوائد جلدية
نهى هجرس
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قد تكون الزوائد الجلدية صغيرة الحجم، ولكنها قد تسبب إزعاجًا كبيرًا، وخاصةً عندما تظهر في مناطق ملحوظة مثل الرقبة أو الإبطين، ورغم أن هذه النتوءات اللحمية غير ضارة بشكل عام، إلا أن العديد من الأشخاص يفضلون التخلص منها لأسباب تجميلية أو لأسباب الراحة.

كيفية التخلص من علامات الجلد بشكل طبيعي

1. خل التفاح

خل التفاح هو علاج منزلي شائع للعديد من مشاكل الجلد، بما في ذلك علامات الجلد، تعتمد فكرة استخدام خل التفاح لإزالة علامات الجلد على حموضته ، يعتقد المؤيدون أن وضع خل التفاح على علامات الجلد يمكن أن يؤدي إلى تكسير الأنسجة بمرور الوقت، مما يؤدي في النهاية إلى تساقطها.

للاستخدام ، انقعي كرة من القطن في هذا المحلول ثم ضعيها على المنطقة المصابة واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل شطفها بالماء، حاولي تكرار هذه العملية عدة مرات يوميًا حتى تزول العلامات الجلدية.

2. زيت شجرة الشاي

يُعرف زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات التي قد تساعد في إزالة علامات الجلد، فهو يعمل عن طريق تجفيف علامات الجلد، مما يؤدي إلى تساقطها في النهاية.

لاستخدام زيت شجرة الشاي، امزجي بضع قطرات مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وضعيه على الزوائد الجلدية، اتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه، كرري ذلك مرتين يوميًا حتى تختفي الزوائد الجلدية.

3. الثوم

الثوم هو أحد الطرق الشائعة لإزالة علامات الجسم بشكل طبيعي بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ، يُعرف الأليسين ، وهو مركب موجود في الثوم، بشكل خاص بهذه الفوائد، عندما يتم سحق فص الثوم أو تقطيعه، فإنه يطلق هذا المركب، الذي يتحد بعد ذلك مع الأكسجين لتكوين مضاد للأكسدة قوي.

لاستخدام الثوم ، اسحق فصًا وضعه مباشرة على المنطقة المصابة، غطها بضمادة واتركها طوال الليل، اشطفها في الصباح وكرر ذلك يوميًا حتى يختفي الزوائد الجلدية.

نصائح عملية:

منع التهيج: يمكن أن يكون الثوم فعالاً؛ لذا ضعي طبقة رقيقة من الفازلين أو زيت جوز الهند حول علامة الجلد لحماية الجلد المحيط.

المصدر theminorsurgerycenter

خل التفاح الزوائد الجلدية كيفية التخلص من علامات الجلد زيت شجرة الشاي

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