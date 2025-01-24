لن تتوقع.. عشبة خارقة تفيد صحة القولون والمعدة

يعاني العديد من الأشخاص بسبب مشاكل المعدة والقولون، وهناك أطعمة معينة أثبتت الأبحاث أنها تمنح فوائد صحية، وتشمل هذه الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات والألياف والفلافونويد والدهون الصحية.

أعشاب وتوابل للحفاظ على صحة المعدة والقولون

- القرفة

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في مكافحة الأكسدة في جميع أنحاء الجسم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما قد تعمل القرفة على خفض مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء تحلل الكربوهيدرات في الأمعاء، والحفاظ على توازن أفضل للعناصر الغذائية داخل الأمعاء، وقد أظهرت أبحاث أخرى أن المركبات الموجودة في القرفة قد تقلل الالتهاب في الجهاز الهضمي، مما يحسن كفاءته.

- الكاكاو

لا يدرك معظم الأشخاص أن الكاكاو غذاء خارق، فالفلافونويدات الموجودة في حبوب الكاكاو لها تأثير مضاد للأكسدة، تمامًا مثل القرفة، كما قد يعمل الكاكاو على خفض مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية، مما يساهم في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي.

وأظهرت بعض الأبحاث الصغيرة أيضًا، أن الكاكاو يمكن أن يسرع عملية التمثيل الغذائي ويشجع النشاط الميكروبي الإيجابي في أمعائك، مما يزيد من البكتيريا الجيدة ويقلل من نمو البكتيريا "السيئة" المرتبطة بحالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) .

- الكمون

الكمون هو نوع شائع من التوابل يستخدم في العديد من الأطباق التقليدية، وهو أيضًا علاج شائع لعسر الهضم، حيث يزيد من تدفق الصفراء، مما يسرع من عمليات الهضم في الكبد، يعتقد الباحثون أيضًا أن الكمون يمكن أن يحسن صحة الأمعاء من خلال تشجيع نشاط الإنزيمات الهضمية، تظهر الدراسات أن المرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي يلاحظون انخفاضًا في الأعراض عند تناول الكمون المركز بانتظام، يتمتع الكمون أيضًا بقوى مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات مثل العديد من هذه الأطعمة الخارقة.