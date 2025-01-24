الفرق بين الزبدة الجاموسي والبقري

تجهل الكثير من ربات المنزل التفرقة بين الزبدة البقري والزبدة الجاموسي، وأوضحت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري هذه الفروق.

وقالت إن الزبدة الجاموسي والبقري تختلفان في عدة جوانب، منها الطعم، القوام، والقيمة الغذائية، وذلك بسبب اختلاف نوع الحليب المستخدم في صنع كل منهما.. إليك الفروقات الرئيسية:

1. المصدر:

الزبدة البقري: تُصنع من حليب الأبقار.

الزبدة الجاموسي: تُصنع من حليب الجاموس.



2. اللون:

الزبدة البقري: لونها يميل إلى الأصفر بسبب وجود نسبة أعلى من البيتا كاروتين (الصبغة الطبيعية الموجودة في الحليب).

الزبدة الجاموسي: لونها أبيض لأن حليب الجاموس يحتوي على نسبة أقل من البيتا كاروتين.



3. القوام:

الزبدة البقري: قوامها أكثر طراوة وذوبانها أسرع.

الزبدة الجاموسي: قوامها أكثر صلابة وكثافة.



4. الطعم:

الزبدة البقري: نكهتها خفيفة، وغالباً تكون أقل دسامة.

الزبدة الجاموسي: نكهتها أغنى وأقوى، وهي أكثر دسامة.



5. القيمة الغذائية:

الزبدة البقري: تحتوي على دهون أقل نسبياً بالمقارنة مع الزبدة الجاموسي.

الزبدة الجاموسي: تحتوي على نسبة أعلى من الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعلها أكثر دسامة وغنية بالطاقة.



6. الاستخدام:

الزبدة البقري: تُفضل للاستخدام في الطهي الخفيف والخبز، حيث تعطي طعماً أقل قوة.

الزبدة الجاموسي: تُستخدم في الأطعمة التي تحتاج إلى نكهة قوية وقوام كثيف، مثل الحلويات الشرقية (كالكنافة والبقلاوة).



7. مدة الصلاحية:

الزبدة البقري: قد تكون أقل مدة صلاحية بسبب انخفاض نسبة الدهون.

الزبدة الجاموسي: تدوم لفترة أطول بسبب محتواها العالي من الدهون.



اختيار النوع المناسب يعتمد على الاستخدام الشخصي ونوع الطبق الذي ترغب في تحضيره.