قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحضري: مصطفى شوبير في المركز الثالث بقائمة منتخب مصر
نفخت الشفايف وعملت بوتكس.. بدرية طلبة تجري عمليات تجميل
علاء مرسي: أصبت بورم فى القولون.. وأؤمن أن الحجاب فرض
3 لاعبين أجانب.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة 2025
كيف تواكبين أحدث صيحات السوشيال ميديا دون أن تشعري بالضغط ؟
أخبار المنيا| افتتاح 8 مساجد جديدة.. الجامعة تحصد مراكز متقدمة في تصنيف التايمز
نجيب لاعيب بالقسط .. ناقد رياضي يوجه رسالة لـ الزمالك
بسبب دعم أوكرانيا.. صادرات السلاح الأمريكي تسجل رقما قياسيا
مشادة بين عبدالحليم علي لاعب الزمالك السابق وجيرانه بالمقطم
طرح فيلم أنا لحبيبي على هذه المنصة بالتزامن مع عيد الحب
التهم 3 وحدات سكنية.. السيطرة على حريق ببورسعيد وعلاج مصابي الاختناق
حكومة اليمن تدعو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لتصنيف الحوثيين إرهابيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

نفخت الشفايف وعملت بوتكس.. بدرية طلبة تجري عمليات تجميل

بدرية طلبة
بدرية طلبة
إيمان عبد اللطيف
×

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن تفاصيل خضوعها لإجراءات تجميلية، في بودكاست "فايق ورايق" الذي يقدمه الإعلامي ابراهيم فايق، كما كشفت بدرية طلبة، أن أكثر شيء يسعدها هو شراء الذهب.

https://www.youtube.com/shorts/U885TJtFtNk

قالت بدرية طلبة: “البنات كلهم بقت شبه بعض، أنا بشفتر آه بس بشفتر بالغالي، أصل أنا معنديش شفايف، أنا عاملة شفايف على ايدي، أنا معنديش اللي هو شرطة، عارف فتحة الموس، ونفسي احط روج زي بقيت الناس والروج بيان، رحت للدكتور، عايزة شفايف، مناخيري تمام حلوة، كل حاجة فيّ تمام”.

وأضافت:" عملت بوتوكس عشان الخطوط، أنا عندي 56 سنة ده أنا مكرمشة كرمشات ما يعلم بيها إلا ربنا، بس عملت حاجة غبية أوي في نفسي، عملت دعاية وريفيوهات لعيادات التجميل، بيطلبوني تعالي ونعمل كذا وأنا أروح وأعمل، فجأة لقيت وشي شبه الكورة لقيتي نفسي في التلفزيون شبه القلقاسة وشي بقى قلقاسة وعندي عين اتفتحت وعين اتقفلت.

وأشارت:"لما بنزل أتسوق، خصوصا وأنا بشتري الدهب، لا بسأل الجرام بكم ولا المصنعية، أنا عيني بتروح على الحاجة، هات دي، بكم؟ اتفضل، معنديش مشكلة، وعينيا بتروح للحاجات المختلفة، لازم تلفت النظر، ايه اللي لابساه دا؟ ودا بيسعدني جدا".

وأختتمت:" أنا بحب دايمًا أشتري ذهب مهما كان سعره الفلوس حلوة بتعمل شفايف،أنا عاملة فيلر في شفايفي، عشان الأول كان نفسي احط روج زي باقي الناس ويبان.

واجهت الفنانة بدرية طلبة موجة من الانتقادات بعد نشرها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” من كواليس أحد أعمالها الفنية، رغم مرور فترة قصيرة على وفاة زوجها.

وفي رد حاسم على الهجوم، كتبت بدرية طلبة: “عواجيز الفرح وأشباه الرجال ما صدقوا أنزل فيديو على إنستجرام اللي هو جزء من شغلي وهاتك يا هري الحداد والعدة.. طب الموظفة لما جوزها يموت هتسيب شغلها؟.. طب لو هي عندها الأوبشن دا إحنا لا.. ريحونا بقى من تدخلاتكم وسيبونا في حالنا”.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/U885TJtFtNk

بدرية طلبة الفنانة بدرية طلبة تصرحات بدرية طلبة فيلر بدرية طلبة برنامج بدرية طلبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 بالاسم ورقم الجلوس .. الآن

البنك الأهلي

آخر فرصة.. بيان عاجل من البنك الأهلي يمهل هؤلاء العملاء 3 شهور فقط

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات.. ظهرت الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025 بالدرجات .. الآن

احسب مرتبك حسب الدرجة الوظيفية في 2025

احسب مرتبك طبقًا للدرجة الوظيفية في 2025.. وزيادات جديدة في هذا الموعد وفقًا للقانون

وزير الاسكان

قرار مهم من وزير الإسكان بشأن ارتفاع المباني وعدد الأدوار .. تفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 على بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

لا ترد على هذه الأرقام.. مكالمة واحدة قد تسحب كل أموالك وتسرق بياناتك

لا ترد على هذه الأرقام.. مكالمة واحدة قد تسحب كل أموالك وتسرق بياناتك

ترشيحاتنا

محمد نشأت

راضي و مبسوط.. رسالة موثرةً من الإعلامي محمد نشأت بعد تعرضة لوعكة صحية

أرشيفية

الأطباء ترحب بقرار "الرعاية الصحية" التأمين على العاملين بها ضد أخطار المهنة

جانب من التكريم

فريق "ريهايدرو" بهندسة المطرية يفوز في مسابقة قادة المناخ

بالصور

كيف تواكبين أحدث صيحات السوشيال ميديا دون أن تشعري بالضغط ؟

كيف تواكبين أحدث صيحات السوشيال ميديا دون أن تشعري بالضغط؟
كيف تواكبين أحدث صيحات السوشيال ميديا دون أن تشعري بالضغط؟
كيف تواكبين أحدث صيحات السوشيال ميديا دون أن تشعري بالضغط؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 يناير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 يناير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 يناير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 يناير 2025

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 25 يناير 2025: كن واثقًا ولا تتهور

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور.. حظك اليوم السبت 25 يناير 2025: استمع لقلبك وقرر

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

بدرية طلبة

نفخت الشفايف وعملت بوتكس.. بدرية طلبة تجري عمليات تجميل

العدو الخفي للكوليسترول والسكر: احذر من الإفراط في تناول هذه الأطعمة

العدو الخفي للكوليسترول والسكر: احذر الإفراط في تناول هذه الأطعمة

طلاق نانسي عجرم

طلاق نانسي عجرم.. تفاصيل مفاجئة تكشف ما حدث.. والجمهور مصدوم

اعتذار منة عرفة

بعد خلاف لمدة عامين .. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين وأشرف ذكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد