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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمعادي

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

تفاصيل الواقعة..

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  قيام 4 أشخاص؛ بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المعادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب)، وعُثر بداخل العقار على (حفرة بعمق 5 أمتار وعرض 2 متر)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

التنقيب المعادي قاضي المعارضات التنقيب عن الآثار

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