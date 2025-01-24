قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحفيين العرب يدين اغتيال المصور إبراهيم عجاج في سوريا
وسط حالة من الحزن والأسى.. تشييع جثمان اللاعب الشاب “بوبو” بالإسكندرية
نشاط رئيس الوزراء هذا الأسبوع| لقاءات واجتماعات.. ومشاركات في الفعاليات الدولية
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة .. اعرف الجرام بكام
فرحة في الشرقية.. «مستقبل وطن» يوزع 150 جهاز عروسة و100 رحلة عمرة
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات.. ظهرت الآن
أحزن كل من سمع خبر وفاته .. رحيل مشرّف لأخصائي جراحة القلب أحمد ماهر
جماهير الزمالك تحتفل مع فريق الطائرة بعد التأهل لنهائي البطولة العربية
قائمة ريال مدريد أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني
موقف عبد الله السعيد و«الونش» من المشاركة مع الزمالك أمام الجونة بالدوري
هترجع أقوى.. عمر جابر يدعم المثلوثي بعد إصابته بـ«الصليبي»
أستاذ علاقات دولية: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة تحتاج للتنسيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

فرحة في الشرقية.. «مستقبل وطن» يوزع 150 جهاز عروسة و100 رحلة عمرة

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان
×

شهدت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، احتفالية كبرى- في ثالث محطات زيارتها إلى محافظة الشرقية- حضرها نحو 10,000 مواطن، في قرية المعالي بمركز ومدينة منيا القمح، جرى خلالها توزيع جهاز 150 عروسة، و100 رحلة عمرة، ضمن الجولات التنظيمية التي يعتزم الحزب القيام بها في مختلف المحافظات، لتقديم مبادرات خدمية وتنموية، استمرارًا لدور الحزب الخدمي والمجتمعي.

جاء ذلك بحضور كل من، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، والمستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية وأعضاء الأمانة المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والنائب محمد سليم، أمين الحزب بمحافظة الشرقية، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

وتأتي هذه الفاعليات؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كل سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، وللمساهمة في إدخال البهجة والفرحة على قلوب العرائس وعائلاتهن.

وعلي هامش الحفل، شهدت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، توزيع 50 آلة زراعية لعدد من الفلاحين ضمن مبادرة "إيد بتزرع.. وإيد بتساعد"، و200 ماكينة تصوير على أعلى مستوى تقني، و50 كرسيًا متحركًا؛ لدعم ذوي الإعاقة، ضمن مبادرة "سواعد المستقبل".

الشرقية مستقبل وطن محافظة الشرقية حزب مستقبل وطن أحمد عبد الجواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

رسالة عاجلة من البنك الأهلي المصري لعملائه

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت الآن

موعد صرف معاشات فبراير 2025

موعد صرف معاشات فبراير 2025 رسميًا بعد رفع الحد الأقصى إلى 11600 جنيه

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة تحمل رسائل طمأنينة للمواطنين

نانسي عجرم وزوجها

مصادر مقربة: طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم | خاص

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2025 بالاسم ورقم الجلوس .. الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025 بالدرجات .. الآن

وزير الاسكان

قرار مهم من وزير الإسكان بشأن ارتفاع المباني وعدد الأدوار .. تفاصيل

ترشيحاتنا

جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس جامعة الأزهر: الشيخ دراز قدم فكراً جديداً ومعارف لم يسبقه إليها أحد قبله

خطيب المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: لا يتم إيمان المرء ما لم يأمن جاره من إيذائه

الدكتور محمد الجندي

محمد الجندي: رحلة الإسراء والمعراج عزَّزت ثقة الرسول بنفسه ورسالته

بالصور

للنساء فقط| فوائد وأضرار الكرياتين.. ونصائح للاستخدام الآمن

فوائد وأضرار الكرياتين للنساء
فوائد وأضرار الكرياتين للنساء
فوائد وأضرار الكرياتين للنساء

إنقاص الوزن .. روشتة سحرية من حسام موافي للراغبين في التخسيس

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

كهربا يخوض مرانه الأول مع الاتحاد الليبي

كهربا
كهربا
كهربا

مستقبل وطن يهدي مستشفى منيا القمح وحدة عناية مركزة كاملة .. صور

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

فيديو

اعتذار منة عرفة

بعد خلاف لمدة عامين .. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين وأشرف ذكي

جانب من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر

ايمس سمير غانم وحسن الرداد

ربنا يسهل .. حسن الرداد يحسم جدل حمل ايمي الثاني

اروي جودة

اروي جودة مش الاولي … مشاهير تزوجو من اجانب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد