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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد.. مبادرات علمية وندوات زراعية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين
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نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية ومبادرات علمية بإحدى مزارع قرية الموشية لمعرفة مواجهة سوسة النخيل الحمراء، وأهم الممارسات التي تجري على النخيل في إطار حرص المحافظة على حماية ثروتها الزراعية من النخيل، وضمان استمرارية إنتاج التمور بجودة عالية.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور نبيل حنفى مستشار المحافظ لسوسة النخيل، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد.

أطلقت محافظة الوادي الجديد مبادرة شاملة لمكافحة سوسة النخيل، تضمنت عدة مراحل وإجراءات وقائية وعلاجية، وتُعَدُّ سوسة النخيل الحمراء من أخطر الآفات التي تهدد زراعة النخيل في محافظة الوادي الجديد، حيث تشكل تهديدًا لأكثر من 3 ملايين شجرة نخيل.

وأكد الدكتور نبيل حنفي مستشار المحافظ لسوسة النخيل، أن مراحل المبادرة تتكون من 4 مبادرات:

- المرحلة الأولى: بدأت في ديسمبر 2023، وشملت سبعة قطاعات رئيسية، منها البوصة بالخارجة، جناح، بورسعيد، موط، بلاط، الهنداو، وعزب القصر.

- المرحلة الثانية: انطلقت في يوليو 2024، واستهدفت فحص ومعالجة 400 ألف نخلة إضافية.

- المرحلة الثالثة: بدأت في سبتمبر 2024، وتم خلالها استخدام أجهزة النبضات الرنينية الحيوية كأحدث التقنيات الصديقة للبيئة في اكتشاف ومكافحة الآفات الزراعية.

- المرحلة الرابعة: انطلقت في نوفمبر 2024 من منطقة أبوهريرة بمركز باريس، وتهدف إلى تغطية المزيد من المناطق المتضررة.

أوضح "حنفي" أن المحافظة بصدد القضاء على سوسة النخيل باستخدام التقنيات الحديثة، تسلمت المحافظة 9 أجهزة تعمل بتقنية النبضات الرنينية الحيوية، والتي تُعَدُّ من أحدث الوسائل في اكتشاف ومكافحة الآفات الزراعية بطريقة صديقة للبيئة.

وأضاف أنه تم تنظيم برامج تدريبية للمزارعين والطلاب على مستوى المراكز، بهدف توعيتهم بالأساليب الصحيحة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد سوسة النخيل

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