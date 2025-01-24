حسام موافي يحذر من خطر السمنة: السبب الرئيسي للأمراض المزمنة.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، من خطورة السمنة، مؤكداً أنها تعد من الأسباب الرئيسية لعديد من الأمراض المزمنة التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الأفراد.

أوضح حسام موافي، خلال حديثه في برنامج "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أن الدهون تعتبر من أكثر الأنسجة استهلاكاً للأنسولين، وهو ما يعد مؤشراً على تأثير السمنة في زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب.

وأضاف حسام موافي، أن عملية تكميم المعدة أو تحويل المسار تعتبر من أبرز الطرق التي يمكن أن يتبعها الأفراد للتخلص من الوزن الزائد والحد من مخاطره الصحية.

وأشار حسام موافي، إلى أن وزارة الصحة توفر هذه العمليات في مستشفياتها بتكلفة مخفضة، بهدف التخفيف من الأعباء الصحية المرتبطة بالسمنة وتعزيز صحة المواطنين.