رسالة غير متوقعة من إمام عاشور لـ المثلوثي

وجه اللاعب إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى زميله السابق في صفوف الزمالك، حمزة المثلوثي، ، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر عاشور عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة لحمزة المثلوثي وعلق قائلا: "ألف سلامه عليك يا حبيبي ترجع أحسن من الأول ان شاء الله".

وأعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي خضع لها التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك إن الأشعة التي خضع لها المثلوثي أثبتت تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أنه سيتم ترتيب إجراءات سفر حمزة المثلوثي إلى الخارج والخضوع لجراحة الرباط الصليبي.