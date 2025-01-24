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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عباس شراقي يكشف تفاصيل جديدة عن مخزون المياه في سد النهضة

مخزون المياه خلف سد النهضة
مخزون المياه خلف سد النهضة
أمل مجدى
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كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، تفاصيل جديدة حول الوضع الحالي لسد النهضة الإثيوبي، موضحا أن التخزين فى سد النهضة مازال ثابتًا منذ 5 سبتمبر 2024 عند منسوب 638 متر فوق سطح البحر بإجمالى 60 مليار متر مكعب، مع السماح بإمرار الإيراد اليومى فقط وهو متغير حسب كمية المياه التى تصرف من بحيرة تانا والتى تبلغ حوالى 4 مليار م3 سنويا من خلال النيل الأزرق ونهر بليس الذى يصب فى النيل الأزرق قبل سد النهضة مباشرة، وقليل من مياه الأمطار الخفيفة.

وأوضح شراقي عبر منشور على حسابه عبر فيسبوك، أنه يبلغ متوسط الايراد اليومى خلال يناير الجارى حوالى 25 مليون متر مكعب، وسوف ينخفض إلى 16 ثم 13 مليون متر مكعب فى فبراير ومارس، على الترتيب، وهذه الكمية لا تكفى لتشغيل كامل لتوربين واحد، والمفروض فى حالة تشغيل الأربعة توربينات أن يتم السحب من مخزون البحيرة بقدر ساعات التشغيل، إلا أن كمية المياه لم تقل عن 60 مليار متر مكعب، مما يؤكد ان التشغيل ضعيف جدًا أو على الأرجح أن الإيراد اليومى القليل يمر من أنفاق التوربينات دون أى إنتاج للكهرباء.


إذا استمر عدم استخدام مياه من بحيرة سد النهضة لتشغيل التوربينات فسوف يتم إعادة فتح بوابات التصريف مرة أخرى لتفريغ جزء من المياه المخزنة بمقدار 20 مليار م3 على الأقل، استعدادًا لاستقبال مياه الموسم الجديد الذى يبدأ فى يوليو القادم.


النشاط الزلزالى فى منطقة الأخدود الإثيوبى لا يزال مستمرا حيث وقع اليوم 24 يناير 4 زلازل بقوة 4.4 – 4.7 درجة على مقياس ريختر، وبلغ اجمالى عدد الزلازل أقوى من 4 درجة خلال الـ 35 يوم الأخيرة 171.

سد النهضة أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية سد النهضة الإثيوبي مياه الأمطار الخفيفة

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