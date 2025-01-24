قيادي بـ«مستقبل وطن»: 25 يناير رسالة للعالم أن مصر في أمن وأمان برجال الشرطة الأوفياء

أكد رمضان بطيئة، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن الاحتفال بعيد الشرطة المصرية يوم 25 يناير على مدار 73 عاما، سيظل يخلد بالتاريخ نظراً لما قدمه رجال الأمن والأمان من أجل الحفاظ علي الاستقرار الداخلي للدولة المصرية.

وأضاف قيادي الحزب، أن ما قدموه من تضحيات للدفاع عن وطنهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، رافضين الخضوع أمام أعداء الوطن سوف يظل وسام علي صدور المصريين.

وأوضح بطيئة، أن رجال الأمن والأمان هم من قاموا بإحباط مخططات الجماعات الإرهابية وهم من ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن .

وقال “إن هذا اليوم هو فخر لرجال الشرطة المصرية وعيد الحب والمحبة من أبناء الوطن إلى أبنائهم الذي قدموا أرواحهم فداءً لهم، فاليوم رسالة للعالم أجمع أن الدولة المصرية في أمن وامان لأننا لدينا رئيس جمهورية يدرك الأعداء الحقيقيين، وجيش مصري قادر على حماية وطنه، وشرطة مصرية قادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وشعب يقف خلف مؤسسات الدولة رافعا شعار ”تحيا مصر.. تحيا مصر رغم أنف الحاقدين".