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أخبار المنيا| افتتاح 8 مساجد جديدة.. الجامعة تحصد مراكز متقدمة في تصنيف التايمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار المنيا| افتتاح 8 مساجد جديدة.. الجامعة تحصد مراكز متقدمة في تصنيف التايمز

افتتاح 8 مساجد جديدة
افتتاح 8 مساجد جديدة
ايمن رياض
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شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم.. فقد أعلن اللواء عماد كدواني محافظ افتتاح 8 مساجد جديدة ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك بمدن وقرى المحافظة، كما حصلت جامعة المنيا على مراكز متقدمه في 4 تخصصات علمية في تصنيف التايمز البريطاني THE لعام 2025 شملت تخصصات الهندسة والحاسب الآلي والعلوم الفيزيائية والعلوم الطبية والصحية


افتتاح 8 مساجد جديدة ضمن الاستعدادات لشهر رمضان المبارك بالمنيا


اعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا انه تم افتتاح 8 مساجد جديدة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير وإعمار المساجد استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم وتوفير الأجواء المناسبة لأداء العبادات.

مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المساجد لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز القيم الدينية في المجتمع

شملت المساجد التي تم افتتاحها اليوم (مسجد الفاروق بقرية شيم القبلية ومسجد التقوى بعزبة مقيدم ) بمركز مغاغة، و(مسجد الرحمن البحري بقرية دير سمالوط ومسجد أبو بكر الصديق بقرية منقطين)  بمركز سمالوط،  و(مسجد مبارك بقرية العوام ومسجد سائب الصائب بقرية دمشير ومسجد التوحيد بعزبة الزورة بقرية صفط الخمار ) بمركز المنيا، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية العيسوي بمركز أبوقرقاص.

رئيس جامعة المنيا يشارك فى إجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة أسوان.

شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، فى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات ، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسوان.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة، وذلك بعد نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


محافظ المنيا يفتتح مسجد النور بأرض سلطان ويؤدي صلاة الجمعة

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، مسجد النور بمنطقة أرض سلطان بحي شمال مدينة المنيا، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وعلى بدوى عضو مجلس النواب، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور عمر خليفة، مدير مديرية الأوقاف، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد اللواء كدواني بالجهود المبذولة في تطوير بيوت الله، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك بين الجهات التنفيذية والدينية في دعم مشروعات تطوير المساجد، بما يعزز القيم الروحية والاجتماعية.


جامعة المنيا ضمن أفضل جامعات العالم في 4 تخصصات علمية في تصنيف التايمز THE لعام 2025.


أعلن الدكتور  عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، حصول الجامعة على مراكز متقدمة وغير مسبوقة في تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي Times Higher Education للتخصصات العلمية لعام 2025 على مستوى الجامعات المصرية.

وقال رئيس الجامعة، أن جامعة المنيا تواصل طريقها نحو تحقيق إنجازات علمية متميزة للارتقاء بمكانتها في التصنيفات الدولية، مشيراً إلى إدراج جامعة المنيا فى قائمة أفضل الجامعات على مستوى العالم في 4 تخصصات علمية فقد حصلت على المركز الثاني مجال الهندسة على مستوي الجامعات المصرية وفي المرتبه من ( 501 - 600) عالميا، والمركز الثالث في تخصص علوم الحاسب الآلي وفي المرتبه من (  501 - 600 ) عالميا، والمركز الثالث في قائمة العلوم الفيزيائية وفي المرتبه من ( 501 - 600 ) عالميا.

كما حصلت الجامعة فى تصنيف التايمز في مجال العلوم الطبية والصحية على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية وفي المرتبه من ( 801 - 1000 ) عالميا .

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