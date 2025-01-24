بوصفة الشيف محمد حامد .. طريقة عمل القشطوطة في المنزل

تعتبر القشطوطة حلوى شرقية شهية، وانتشرت مؤخرا، لما تتمتع به من مذاق شهي ومختلف.

وقدم الشيف محمد حامد طريقة عمل القشطوطة، وهي من الحلويات الشرقية، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل القشطوطة

طريقة عمل القشطوطة

مقادير طريقة عمل القشطوطة:

2 كوب دقيق

1/2 كوب نشا

1/2 كوب سكر

1/2 كوب زيت

1/2 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

شربات (قطر) بارد



طريقة عمل القشطوطة :

ـ لتحضير العجينة: في وعاء، اخلطي الدقيق، النشا، السكر، البيكنج باودر، الفانيليا، ورشة الملح.

ـ أضيفي الزيت والماء تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ـ لتشكيل القشطوطة: قسمي العجينة إلى كرات صغيرة بحجم حبة الجوز.

ـ اضغطي على كل كرة برفق لتشكيل قرص مسطح.

ـ سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

ـ اقلي الأقراص حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين.

ـ ارفعيها من الزيت وضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

ـ اغمسي الأقراص المقلية في الشربات البارد لبضع ثوانٍ.

ـ قدمي القشطوطة دافئة أو باردة حسب الرغبة.