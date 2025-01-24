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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رجال الأعمال: العلاقات بين مصر والصومال تاريخية

السيسى ورئيس الصومال
السيسى ورئيس الصومال
أسامة علي
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أكد الدكتور شريف سليمان، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالصومال، مشيرًا إلى جذورها التاريخية العميقة.

وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأربعاء، أن العلاقات بين البلدين تمتد عبر التاريخ، حيث تعود إلى عهود قديمة منذ زمن الملكة حتشبسوت، التي مثلت بداية التبادل التجاري بين الحضارتين.

مصر والصومال

وتابع أن هناك آفاقًا واسعة للتعاون المشترك بين مصر والصومال، حيث بدأ التبادل التجاري بين البلدين بإرسال المنتجات المصرية إلى الصومال منذ عهد الفراعنة، واستمر هذا التعاون حتى العصر الحديث، ما يعكس استمرارية الشراكة بين البلدين عبر العصور.

مصر الصومال اخبار التوك شو صدى البلد علاقات مصر والصومال

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