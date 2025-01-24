بأعواد القصب.. عروسان يحتفلان بزفافهما أعلى قطار "ديكوفيل" بقنا

شهدت قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا ، واقعة طريفة خلال حفل زفاف عروسين، حيث دخل العروسان فى وصلة رقص أعلى قطار مخصص لنقل القصب من المزارع للمصنع يسمى " ديكوفيل".

شارك الكثير من الحضور خاصة الشباب، العروسين خلال وصلة الرقص على القطار المتوفف، والتى استمرت لفترة طويلة، وسط حالة من الإعجاب والاندهاش بين الحضور.

كما حمل الكثير من المشاركين فى مراسم الزفاف، عيدان قصب، متراقصين بها على نغمات الأغانى الشعبية التى أشعلت حماسهم.

بدورها تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعى، بكثافة مع المشهد غير المألوف، والذى يتشابه مع لقطات سينمائية للكثير من الافلام الكوميدية، مع تعليقات ساخرة تجاه اللقطات المتداولة عن حفل الزفاف.

يذكر أن محافظة قنا ، تشهد انطلاق موسم حصاد وعصير القصب، حيث يبدأ المزارعون فى كسر محصول القصب ونقله إلى المصانع المنتشرة بمراكز المحافظة.





