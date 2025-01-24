قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرض الإعلامي محمد نشأت لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى
ترامب يحذر من عواقب عدم استمرار اتفاق غزة
مرشح ترامب للدفاع يعترف بدفع 50 ألف دولار في واقعة اعتداء على امرأة
الدوري الأوروبي.. مان يونايتد يفوز على رينجرز وعبدالمنعم يشارك في خسارة نيس أمام إلفسبورج
تحذير من شبورة كثيفة واضطراب بحري.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
ترامب: دول حلف الناتو لا تحمي أمريكا
آيات جبر الخواطر في القرآن.. عبادة عظيمة لا تغفل عنها
تركت بصمة واضحة.. القومي للمرأة ينعى المخرجة القديرة الدكتورة زينب زمزم
بشير التابعي: المسيح الدجال هينزل الشارع في حالة خسارة الأهلي من بيراميدز
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تحجب الرؤية على الطرق
إنجاز جديد لمنظومة الصحة في مصر.. فيديو
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين راتكليف مديرا لـ"سي آي إيه"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا: دراسة أوضاع لجان غش الشهادة الإعدادية وتوقيع عقوبات رادعة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب
×

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، تعليمات لوكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة أوضاع لجان الشهادة الإعدادية التي شابتها حالات غش، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها في الفصل الدراسي الثاني، وتوقيع العقوبات على المتسببين وفقًا للمحاضر المحررة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى، لمحافظ قنا ، مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار، ومواجهة التحديات المستقبلية، بما يعزز التعاون بين القيادة التنفيذية والشعبية لتحقيق تطلعات المواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم النواب مصطفى محمود، فتحي قنديل، أشرف أبوالفضل، محمد طايع، محمد أحمد الجبلاوي، العمدة مبارك الجبلاوي، عبد الفتاح الشحات، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، والنائبين أسامة الهواري وأحمد عبد الماجد الأحمر، أعضاء مجلس الشيوخ.

تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كان من أبرزها قطاعات الصحة، التربية والتعليم، الزراعة، الكهرباء، الري، التضامن الاجتماعي، ومشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم استعراض بعض المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

كما كلف مديرية الري بدراسة أوضاع الكتل السكانية الواقعة في نطاق الري والتي لا تعيق عمليات التطهير، تمهيدًا لتقنينها بحق الانتفاع.

وجه مديرية الزراعة بتشكيل لجان بالجمعيات الزراعية لدراسة الحالات الفردية، لضمان التوزيع العادل للأسمدة الزراعية وفق الحصة المقررة للمحافظة.


أكد محافظ قنا، أهمية استمرار قنوات الاتصال بين القيادات التنفيذية والشعبية لتعزيز محاور التنمية وتحفيز الاستثمار بالمحافظة، مثمنًا الدور المحوري لأعضاء البرلمان في دعم الجهود التنفيذية.

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأداء الجهاز التنفيذي للمحافظة تحت قيادة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وما تحقق من إنجازات تنموية ملحوظة على المستويين الخدمي والاستثماري.

قنا أعضاء مجلس النواب الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني المشروعات الاستثمارية إنجازات تنموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2025

زيادة المرتبات 2025.. 5 فئات مستحقة وهذا موعد إقرار العلاوة السنوية رسميًا

نتيجة اولى ثانوي 2025 برقم الجلوس والاسم

نتيجة أولى ثانوي 2025 برقم الجلوس والاسم .. الآن

نتيجة الصف الثالث الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الأول 2025 بالاسم.. ظهرت الآن

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس الترم الأول .. ظهرت الآن

مكالمات Wi-Fi Calling

أكواد تفعيل خدمة Wi-Fi Calling لإجراء مكالمات واي فاي عالية الجودة

مكالمات الواي فاي

كود تفعيل مكالمات الواي فاي Wi-Fi Calling على هاتفك.. فعلها الآن

الرئيس السيسي

مصر تتحدى أزمة الدولار .. خطوات جريئة من الرئيس السيسي

إجازة 25 يناير 2025 رسميًا.. قرار حكومي يكشف التفاصيل والفئات المستثناة

إجازة 25 يناير 2025 رسميًا.. قرار حكومي يكشف التفاصيل والفئات المستثناة

ترشيحاتنا

حميد الشاعري وتوليت

تفاصيل التعاون الموسيقي بين حميد الشاعري وتوليت| فيديو

أحمد مالك

أحمد مالك وطه دسوقي.. WATCH IT تطرح بوسترات مسلسل ولاد الشمس

أبطال سراب

تفاصيل احتفال أبطال وصناع مسلسل "سراب" بعرض الحلقة الأخيرة| صور

بالصور

العالم الهولندي يحذر من زلزال خطير بالشرق الأوسط.. الأماكن والمواعيد

العالم الهولندى خبير الزلازل
العالم الهولندى خبير الزلازل
العالم الهولندى خبير الزلازل

فيها مواد محظورة .. الأدوات البلاستيكية السوداء تسبب 6 مخاطر

الادوات البلاستيكية السوداء
الادوات البلاستيكية السوداء
الادوات البلاستيكية السوداء

الصور الأولى من العرض الخاص للحلقة الأخيرة من مسلسل "سراب" | شاهد

أبطال مسلسل سراب
أبطال مسلسل سراب
أبطال مسلسل سراب

أبرزها شهادة معاملة أطفال .. تعرف على القائمة الكاملة للمسلسلات الكوميدية فى رمضان 2025

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

فيديو

انغام

قبلة عفوية تضع أنغام وعبد المجيد عبدالله في موقف محرج ورد غريب من حسين فهمي

علاء مرسي

أنا أفضل من عادل إمام لولا الظلم .. علاء مرسي يتحدث بجرأة | فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

كراسي مساج وكبسولات نوم .. تطوير كبير في صالات ركاب مطار القاهرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع الدولار وارتفاع الذهب.. اعرف أسعارها الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد