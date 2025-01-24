محافظ قنا: دراسة أوضاع لجان غش الشهادة الإعدادية وتوقيع عقوبات رادعة

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، تعليمات لوكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة أوضاع لجان الشهادة الإعدادية التي شابتها حالات غش، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها في الفصل الدراسي الثاني، وتوقيع العقوبات على المتسببين وفقًا للمحاضر المحررة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى، لمحافظ قنا ، مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار، ومواجهة التحديات المستقبلية، بما يعزز التعاون بين القيادة التنفيذية والشعبية لتحقيق تطلعات المواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم النواب مصطفى محمود، فتحي قنديل، أشرف أبوالفضل، محمد طايع، محمد أحمد الجبلاوي، العمدة مبارك الجبلاوي، عبد الفتاح الشحات، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، والنائبين أسامة الهواري وأحمد عبد الماجد الأحمر، أعضاء مجلس الشيوخ.

تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كان من أبرزها قطاعات الصحة، التربية والتعليم، الزراعة، الكهرباء، الري، التضامن الاجتماعي، ومشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم استعراض بعض المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

كما كلف مديرية الري بدراسة أوضاع الكتل السكانية الواقعة في نطاق الري والتي لا تعيق عمليات التطهير، تمهيدًا لتقنينها بحق الانتفاع.

وجه مديرية الزراعة بتشكيل لجان بالجمعيات الزراعية لدراسة الحالات الفردية، لضمان التوزيع العادل للأسمدة الزراعية وفق الحصة المقررة للمحافظة.



أكد محافظ قنا، أهمية استمرار قنوات الاتصال بين القيادات التنفيذية والشعبية لتعزيز محاور التنمية وتحفيز الاستثمار بالمحافظة، مثمنًا الدور المحوري لأعضاء البرلمان في دعم الجهود التنفيذية.

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأداء الجهاز التنفيذي للمحافظة تحت قيادة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وما تحقق من إنجازات تنموية ملحوظة على المستويين الخدمي والاستثماري.