حزب إرادة جيل ينظم زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نظم حزب إرادة جيل، برئاسة النائب تيسير مطر، زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور عدد غفير من أعضائه، الذين حرصوا على المشاركة في فعاليات الدورة السادسة والخمسين للمعرض، والتي تحظى بمشاركات ثقافية مصرية وعربية ودولية، واسعة النطاق.

وحرص أعضاء وفد حزب إرادة جيل، خلال زيارتهم لمعرض الكتاب، الذي انطلقت فعالياته صبيحة اليوم الجمعة، على زيارة أجنحة المعرض المختلفة، والاطلاع على أحدث الإصدارات الثقافية لهذا العام.

كما حرصوا على المشاركة في الندوة التثقيفية التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتي جاءت تحت عنوان "بؤر الصراع الإقليمي ومخاطر الأمن القومي المصري" بمشاركة عدد لافت من الخبراء، ونواب وأعضاء التنسيقية، فيما حصل الأعضاء على إهداء لكتاب "ويبقى الأثر .. النائب أحمد زيدان" من قبل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تأتي المشاركة في هذه الفعاليات، كجزء من الأنشطة التثقيفية والتوعوية، التي يقوم بها حزب إرادة جيل، عضو تحالف الأحزاب المصرية، تجاه أعضائه.