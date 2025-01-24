رئيس اتحاد اليد: الفوز على سلوفينيا خطوة مهمة للتأهل

أبدى خالد فتحي، رئيس اتحاد كرة اليد، سعادته الغامرة بعد فوز منتخبنا الوطني على حساب سلوفينيا 26/25، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، بالجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة العالم.

وأكد رئيس اتحاد اليد، أن الفوز على سلوفينيا خطوة مهمة للتأهل إلى دور الثمانية لبطولة العالم، موجها الشكر إلى لاعبي المنتخب والجهاز الفني على المجهود الكبير الذي بذلوه في مباراة اليوم.

وأوضح أن مباراة سلوفينيا كانت قوية للغاية، كونها تقام أمام منتخب قوي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين.

وأشار إلى أن منتخبنا أمامه مباراة مهمة مقبلة أمام كاب فيردي، مشددا على أهمية الفوز بها من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل للدور الربع النهائي.