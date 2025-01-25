تستخدمها فى الطوارئ .. أرقام تهمك

يبحث الكثير عن أرقام الطوارئ، فهي كل ما يحتاجه الشخص في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.

ويقدم موقع “صدى البلد”، قائمة بهذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ .

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وتضم قائمة أرقام الطوارئ، شرطة النجدة للاستعانة بها حال حدوث أي طارئ أو حادث، ونقدم اليوم أرقام خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية ، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة إليها في المنزل أو في الخارج.

وخصصت وزارة الداخلية، قائمة لـ أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، وأتاحت طلبها على مدار 24 ساعة يوميا.

وتقدم إدارات الداخلية «أرقام الطوارئ» تشمل طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، و خصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

أرقام الطوارئ

وشملت أرقام الطوارئ رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين على 122، ورقم مصلحة الأمن العام لتلقى بلاغات المواطنين وهو 115.

كما شملت أرقام الطوارئ رقم الادارة العامة لمكافحة جرائم المعلومات لتلقى شكاوى المواطنين فى البلاغات التى تخص امن المعلومات والانترنت وهو رقم 108، وشملت أيضا أرقام الطوارى رقم الإستغاثة المرورية لتلقى بلاغات الحوادجث على الطرق وهو رقم 01221110000.