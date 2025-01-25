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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بحجة توظيفها في العقارات.. ضبط نصاب استولى على 10 ملايين جنيه بقنا

ضبط متهم
ضبط متهم
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط شخص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بحجة بيع شقق لهم مقابل الاستيلاء على أموالهم والتي بلغت ما يقارب 10 مليون جنيه بقرية أبومناع غرب التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجارى التحقيق من الشخص المتهم، حول المبالغ التي تم الحصول عليها من مقدمى البلاغات، لكشف مصير الأموال المتحصل عليها بطريق غير رسمي.

وكان مركز شرطة دشنا، تلقى عدد من بلاغات المواطنين، يتهمون فيها شخص يقيم بنطاق مركز دشنا، بالاستيلاء على أموالهم، بعدما ادعى استثمارها في شقق سكنية وتجارة قطع غيار سيارات.

وأوضح مقدمى البلاغات، بأن المتهم استولى على حوالى 10 مليون جنيه، من عدد من الأشخاص بنطاق قرية أبومناع غرب وبعض قرى مركز دشنا، بعدما أوهم الجميع بقدرته على استثمار أموالهم، وتحقيق أرباح كبيرة خلال فترة قصيرة.

قنا شقق سكنية مركز دشنا ضبط نصاب أبومناع غرب ا

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