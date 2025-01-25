3 لاعبين أجانب.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة 2025

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات صفقات النادي الأهلي في الفترة المقبلة .

صفقات الأهلي الجديدة 2025

قال شوبير في برنامجه "حارس الأهلي" على قناة الأهلي: "الأهلي بيتفاوض مع 3 لاعبين أجانب، وفقًا لاحتياجات المدير الفني كولر، وكل حاجة ماشية بشكل جيد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن صفقة جديدة في الأسبوع المقبل.

صفقات الأهلي الجديدة 2025 في الميركاتو الشتوي

أعلن النادي الأهلي عن ضم صفقتين جديدتين في الميركاتو الشتوي لعام 2025، حيث يأتي التعاقد مع المدافع مصطفى العش نجم زد والمهاجم السلوفيني نيجك جراديشار لتعزيز صفوف الفريق، وذلك بعد تزايد الطلبات من جماهير النادي بخصوص تدعيم الفريق

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويطمح الأهلي لاقتناص الثلاث نقاط من نظيره بيراميدز، للحفاظ على مركزه بالقمة، ولتعويض جماهيره عن المستوى المتراجع للفريق في الفترة الأخيرة.

جدول ترتيب الدوري المصري:

1- بيراميدز..20 نقطة

2- الأهلي..19 نقطة

3- الزمالك..17 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا..16 نقطة

5- المصري..15 نقطة

6- البنك الأهلي..14 نقطة

7- زد..13 نقطة

8- بتروجيت..13 نقطة

9- الإسماعيلي..12 نقطة

10- فاركو..11 نقطة

11- طلائع الجيش..11 نقطة

12- الاتحاد السكندري..10 نقاط

13- حرس الحدود..9 نقاط

14- سموحة..8 نقاط

15- غزل المحلة..8 نقاط

16- إنبي..7 نقاط

17- مودرن سبورت.. 7 نقاط

18- الجونة..6 نقاط

