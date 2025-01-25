بالبطاطس والبرغل ..شجار بين زبائن وعمال ماكدونالدز أمستردام

دخل أحد موظفي ماكدونالدز والزبائن في مشاجرة عنيفة داخل مطعم في العاصمة الهولندية أمستردام.

وظهر عمال المطعم وهو يقومون بألقاء البطاطس و البرغل علي الزبائن بشكل عنيف و صادم .



علي الجانب الاخر تجد سلسلة مطاعم ماكدونالدز نفسها في قلب أزمة جديدة، بعد أن ارتبط اسمها بتفشي بكتيريا "إيشيريشيا إيكولي" في الولايات المتحدة، مما أسفر عن تراجع حاد في أسعار أسهمها. يوم الثلاثاء؛ حيث انخفض سعر السهم بأكثر من 6% عقب إعلان المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن وفاة مسن في كولورادو، بالإضافة إلى إدخال عشرة آخرين.