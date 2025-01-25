إعلامي: التشكيك فى صفقات الأهلي الجديدة قبل ما تلعب "حاجة غريبة"

انتقد الإعلامي أمير هشام الحكم عن نجمي الاهلي مصطفي العش وجراديسار عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام :للأمانة بردو أنا ضد الحكم على اي صفقة جديدة قبل ما تتشاف في الملعب مرة واتنين وتلاتة علشان يكون التقييم مظبوط لكن التشكيك في الصفقات قبل ماتلعب ده حاجة غريبة بصراحة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير الجاري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويطمح الأهلي لاقتناص الثلاث نقاط من نظيره بيراميدز، للحفاظ على مركزه بالقمة، ولتعويض جماهيره عن المستوى المتراجع للفريق في الفترة الأخيرة.