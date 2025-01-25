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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بأغلبية ضئيلة.. بيت هيجسيث وزيراً للدفاع في أمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، خلال جلسة تصويت، بأغلبية ضئيلة، على تعيين بيت هيجسيث وزيراً للدفاع، خلفاً للوزير السابق لويد أوستن.

وجاء التصويت بالمصادقة على تعيين هيجسيث رغم معارضة نائبتين جمهوريتين ترشيحه لمنصب وزير الدفاع نظراً لتاريخه تجاه النساء، وفق مصادر.

وكسر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التعادل الذي خيم على التصويت، مانحاً صوته لصالح بيت هيجسيث.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد رشّح هيجسيث للمنصب نظرًا لتاريخه في الخدمة العسكرية ومواقفه الصارمة حيال قضايا الأمن والدفاع الوطني. 

أمريكا ترامب هيجسيث

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