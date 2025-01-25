عملات الأسواق الناشئة تتحسن مع ترحيب المستثمرين بتصريحات ترامب

يحتفل تجار العملات في الأسواق الناشئة بتحقيق بعض المكاسب في الأسبوع الأول منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. فغياب التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، في الوقت الحالي، كان كافياً لتحفيز مكاسب في عملات الدول النامية بالعالم، مما وضع مؤشراً مرجعياً على المسار لتحقيق ارتفاع بنسبة 1.1% هذا الأسبوع، وهو أفضل أداء له منذ نوفمبر 2023.

تصريحات ترامب التي ألمح فيها إلى أنه يفضل عدم فرض رسوم على الصين، قُوبلت بترحيب من جانب المستثمرين، الذين سعوا يوم الجمعة لشراء العملات الآسيوية التي كانت قد تضررت سابقاً.

"الارتفاع الحالي في العملات الآسيوية نتيجة شعور المستثمرين بالارتياح"، حسبما قال ألفين تان، رئيس استراتيجية العملات الآسيوية لدى مصرف "رويال بنك أوف كندا" (Royal Bank of Canada) في سنغافورة. و"تشعر السوق بالارتياح لأن أسوأ سيناريو محتمل للرسوم الجمركية الأميركية القصوى التي وعد بها ترامب في حملته الانتخابية، يبدو أنه يتلاشى".

انتعاش عملات الأسواق الناشئة

العملات الناشئة تنتعش بعد أن عانت من أسوأ انخفاض ربع سنوي لها منذ سبتمبر 2022 في الأشهر الأخيرة من عام 2024، حيث أخذ المتعاملون في الاعتبار توقعات نشوب حرب تجارية واسعة النطاق وسياسة نقدية أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي وسط ضغوط تضخمية في الولايات المتحدة.

قادت عملات أوروبا الناشئة وأميركا اللاتينية تحقيق المكاسب هذا الأسبوع، حيث ارتفع الزلوتي البولندي والريال البرازيلي بنسبة تقارب 3%. مع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين حيث تظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات الأميركية مرتفعة. في حين انخفض مؤشر "جيه بي مورغان" الذي يقيس تقلبات العملات في الأسواق الناشئة، إلا أنه يظل عند أعلى مستوياته منذ أغسطس.

يوم الخميس، حدد ترمب مجدداً أول فبراير موعداً لفرض رسوم بنسبة 25% على السلع الكندية والمكسيكية، واستخدم خطابه في دافوس للتهديد بفرض تعريفات جمركية أوسع على السلع غير المصنوعة في الولايات المتحدة.

تأثير حروب ترمب التجارية

أظهرت دراسة أجراها "إتش إس بي سي هولدنغز" أن 58% من مديري الصناديق الذين يساعدون في إدارة 343 مليار دولار من أصول الدول النامية كانوا متشائمين بشأن عملات الأسواق الناشئة في ديسمبر، ارتفاعاً من 10% في سبتمبر. وتُظهر أحدث البيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن صناديق التحوط تراهن على انخفاض عملات تشمل البيسو المكسيكي.

قالت يوجينيا فيكتورينو، رئيسة استراتيجية آسيا لدى مصرف "سكاندينافيسكا إنسكيلدا بانكن" (Skandinaviska Enskilda Banken) في سنغافورة: "التهديد باستئناف الحروب التجارية سيحد من قوة عملات الأسواق الناشئة بشكل كبير".