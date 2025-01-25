أوقاف البحر الأحمر تعلن تفعيل مبادرة «عودة الكتاتيب»

قال وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر الشيخ هاني السباعي ، إنه تم تفعيل مبادرة وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بعودة الكتاتيب فور الإعلان عن المبادرة، وتم اعتماد 20 كتابا في مدينة الغردقة.



وأضاف الشيخ السباعي في تصريح له اليوم السبت، أن مبادرة وزير الأوقاف بعودة الكتاتيب تعتبر من أهم المبادرات لأن الكتاتيب تعلم كل الأشياء من القراءة والكتابة والحساب والسلوك بجانب حفظ القرآن الكريم .



وتابع :" عقدت لقاءات للأئمة بجانب الاستعانة بالمؤهلين من خريجي الأزهر ومعاهد الدعاة بعد المقابلات والاختبارات وتم اختيار 4 منهم لتفعيل مبادرة عودة الكتاتيب وهناك عدد آخر تم إرسال أسمائهم الي الوزارة وفى انتظار الرد للتوسع في تفعيل مبادرة عودة الكتاتيب".



وأضاف: " أن المبادرة من القرارات الحكيمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، خاصة وأننا والأجيال السابقة عشنا وعاصرنا وتربينا وتعلمنا في الكتاتيب قبل دخول المدارس وساهمت هذه الكتاتيب في التميز وتعلم القراءة والكتابة والحساب قبل أن ندخل الي المدرسة".