لعب عيال.. ناهد السباعي تكشف عن أول حب في حياتها

كشفت الفنانة ناهد السباعى عن الحب الأول في حياتها، مؤكدة أنه ابن الجيران وتجمعها قصة حب تقليدية، وكانت والدته صديقة والدتها الراحلة ناهد فريد شوقي.

وقالت ناهد السباعي، خلال لقائها في بودكاست “كلام عائلي” مع صدقى صخر : “أول حب كان ابن الجيران، وكنا بنشوف بعض وأمهاتنا كانوا أصحاب وكنا تربية واحدة ولازم نحب بعض، وهو كان جاري في الساحل من ساعة ما اتولدت، بعدها أدركنا أنه لعب عيال، ولسه بشوفه لحد دلوقت بس خلاص”.

ناهد السباعى فى فيلم 6 أيام

حرصت النجمة ناهد السباعي علي حضور العرض الخاص لفيلم 6 أيام الذي أقيم في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن فيلم 6 أيام جميل، وأنه في الفترة الأخيرة بقي في انتعاشة في الأفلام الرومانسية والأفلام بشكل عام، مبروك لكل صناع العمل".

وحضر العرض الخاص كل من آية سماحة، أحمد مالك، أحمد داود، أحمد داش، عصام عمر، طه دسوقي، ناهد السباعي ، صدقي صخر ، نبيل علي ماهر ، ميرفت ابو عوف و غيرهم كثير من النجوم.

يستعد فيلم “6 أيام – وعملت إيه فينا السنين” للعرض في دور السينما ، وهو عمل درامي رومانسي يعيد الجمهور إلى مراحل زمنية مختلفة، ليتناول تأثير مرور الوقت على الحب والصداقة وتغير المشاعر بين الأشخاص.



تدور أحداث الفيلم حول لقاء غير متوقع يجمع بين يوسف وعالية، بعد سنوات طويلة من الفراق الذي فرضته ظروف قهرية أثناء المرحلة الثانوية، وبينما اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته، يُظهر الفيلم صراع الشخصيات مع الماضي والحاضر، وكيف شكّلت السنين تغييرات كبيرة في حياتهم.

الفيلم من بطولة النجم الشاب أحمد مالك، الذي يجسد شخصية يوسف، والفنانة آية سماحة التي تلعب دور عالية. يقدم الثنائي أداءً مؤثرًا عبر استعراض مراحل زمنية مختلفة في حياتهما، حيث يعبر الفيلم عن مشاعر الحب والصداقة التي تصمد أو تتغير مع الزمن.