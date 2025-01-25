تحديث أسعار العملات اليوم السبت 25 يناير 2025 في السوق المصري

كشفت البنوك العاملة في السوق المصري عن تحديثات جديدة لأسعار العملات اليوم السبت 25 يناير 2025، إذ شهدت بعض العملات الأجنبية والعربية تغييرات ملحوظة مقابل الجنيه المصري. وفيما يلي التفاصيل:

سعر الدولار الأمريكي اليوم سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع. كما سجل نفس السعر في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم أما بالنسبة لليورو، فقد سجل في بنك مصر 52.10 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو 52.30 جنيه للشراء و52.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم وفيما يتعلق بالريال السعودي، سجل في البنك الأهلي المصري 13.34 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل نفس السعر 13.34 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

تأتي هذه التحديثات ضمن آخر التغيرات المعلنة من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، مما يتيح للعملاء والمستثمرين فرصة متابعة حركة العملات بشكل دقيق