محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة الدورية لمنظومة التصالح في مخالفات البناء

ناشد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بالمواطنين بسرعة تقديم واستكمال ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء لافتاً إلي متابعته الدورية لمعدلات الإنجاز بهذه المنظومة وتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية مشيراً إلى ضرورة تقديم التسهيلات للمواطنين بالمراكز والأحياء لتقنين أوضاعهم تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبد اللطيف عبدالمنعم رئيس المركز وبمعاونة نوابه تابع سير العمل بمنظومة التصالح بمقر المركز التكنولوجي بالمركز حيث إستقبل لجنة الإشراف على المراكز التكنولوجية بمحافظة أسيوط بعضوية الدكتور على عبدالله مدير مركز المعلومات والمهندسة إيمان محمد على مدير عام التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة لتسريع وتيرة نهو إجراءات منظومتي تقنين أراض أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، كما اطمأن على آخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات لها والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.