ماذا يحدث للجسم عند تناول 10 حبات من الفراولة يوميًا؟

تتميز الفراولة بمحتواها العالي من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، فلا عجب إذن أن تكون الفراولة واحدة من أكثر أنواع الفاكهة التي يفضلها العديد من الأشخاص.

فوائد تناول الفراولة

- قد تساعد في تقليل الالتهاب

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، وهي عوامل طبيعية مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهاب المزمن والمشاكل الصحية المرتبطة به، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 ونشرت في Antioxidants ، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة قد تساعد في منع وإدارة الحالات المرتبطة بالالتهابات، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

- قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

بفضل مستوياتها العالية من المركبات المفيدة للقلب مثل الأنثوسيانين، أظهرت الأبحاث أن الفراولة يمكن أن تساعد في حماية نظام القلب والأوعية الدموية من خلال دعم مستويات ضغط الدم والكوليسترول الصحية، تعمل هذه الفوائد الصحية للقلب على تقليل عوامل الخطر الأيضية القلبية المؤدية إلى حالات مزمنة مثل أمراض القلب.

- قد تعمل على تعزيز صحة الدماغ

وفقًا لمراجعة منهجية أجريت عام 2022 في التقارير العلمية ، فإن البوليفينول الموجود في الفراولة - والذي يعمل كمضادات للأكسدة - قد يساعد في الحفاظ على الوظيفة الإدراكية مع تقدمك في العمر، وتعزيز صحة الدماغ ودعم حدة الذهن.

المصدر eatingwell