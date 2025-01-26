زي الجاهز.. طريقة عمل حمص الشام بمذاق لذيذ

يعد حمص الشام من الأكلات الشتوية اللذيذة، ويمكن تحضير حمص الشام في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليك طريقة تحضير حمص الشام بالخطوات

مكونات حمص الشام

1 كوب حمص

4 أكواب ماء

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة طحينة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة فلفل أسود (اختياري)

طريقة تحضير حمص الشام

1. قومي بنقع الحمص في ماء دافئ لمدة 6-8 ساعات أو طوال الليل.

2. في وعاء كبير، ضعي الحمص المنقوع مع الماء واتركيه يغلي على نار متوسطة، ثم خفضي الحرارة واتركيه يطهو لمدة ساعة ونصف أو حتى يصبح طريًا.

3. بعد أن ينضج الحمص، قومي بتصفية الحمص من الماء ، وفي الخلاط، امزجي الحمص المطهو مع عصير الليمون، الثوم، الكمون، الملح، الطحينة، والزيت، وضيفي بعض الماء الساخن إذا كانت الشوربة كثيفة أكثر من اللازم.

4. صبي الحمص في أكواب، ورشي الفلفل الأسود، وزينيه بزيت الزيتون والطحينة