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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إقبال جماهيري لافت في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

إقبال على معرض الكتاب
إقبال على معرض الكتاب
رنا أشرف   -  
تصوير محمد زيكا   -  
أوركيد سامي
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في ثاني  أيامه شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب حضور جماهيري لافت في دورته الـ56، امتلأت بوابات مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بطوابير طويلة من عشاق القراءة، مما يعكس الحماس الكبير والإقبال المميز على هذا الحدث الثقافي السنوي


وشهد منذ الساعات الأولى توافد أعداد كبيرة من الزوار، من مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الأسر والشباب وكبار السن، لاقتناء الكتب والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تُقام داخل قاعات المعرض. ويتميز الحدث بحضور نخبة من كبار الأدباء والشعراء والمفكرين والسياسيين، مما يضفي طابعًا ثقافيًا غنيًا على أجواء المعرض.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مع تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً.

تأتي هذه الدورة في إطار خطط التطوير المستمرة التي تتبناها الهيئة المنظمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الجمهورية الجديدة. 

يُبرز المعرض هذا العام التزام الدولة المصرية بالتحول الرقمي ودعم العدالة الثقافية، ليعكس التوجه نحو المستقبل ومواكبة التحولات العالمية.


تُشارك سلطنة عمان كـ”ضيف شرف” للدورة السادسة والخمسين، مما يُضيف بُعدًا ثقافيًا جديدًا يعزز من التعاون الثقافي العربي. كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا العالم الراحل أحمد مستجير ليكون “شخصية المعرض”، تكريمًا لإسهاماته الفكرية والعلمية.

وفي خطوة تعكس اهتمام المعرض بفئة الأطفال، تم اختيار الكاتبة فاطمة المعدول لتكون “شخصية معرض الطفل”، تقديرًا لدورها البارز في مجال أدب ومسرح الطفل.

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