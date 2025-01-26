محافظ مطروح: الجمعيات الأهلية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن الجمعيات الأهلية من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظة مطروح والدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية أصول الخيرية .

وقدّم الشكر والتقدير لجهود المشاركة المجتمعية الفاعلة لجمعية أصول لتنمية المجتمع المحلى لمساهمتها فى القيام بتنفيذ قافلتين خيريتين لاهالى واحة سيوة وتجمع الرابية بمدينة برانى .

وأشارت الدكتورة رانيا رضوان إلى أننا نسعى من خلال التعاون معع الجهاز التنفيذى لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير احتياجات المجتمع خاصة واهالى المناطق البعيدة فى عمق الصحراء .

وأوضحت أنه تم تنفيذ قافلتين بسيوة وبرانى بتجمع الرابية فى اطار الجهود لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للأهالي خاصة في الوصول إلى أقصى المناطق والتجمعات الصحراوية

وأضافت أن القافلتين ضمت توزيع 60 أسرة ماعز، و200 بطانية،و200 شنطة سلع غذائية، و300 حلويات اطفال، وعمل 6 أسقف منازل لتأوى أصحابها من امطار وبرد الشتاء وحر الصيف ،بالاضافة إلى حفر 5 أبيار تخزين مياه.

وأكدت على استمرار القوافل الخيرية لدعم اهالى المناطق الصحراوية البعيدة عن العمران من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة .

وقدمت الشكر لمحافظ مطروح و لجهاز التعمير برئاسة الدكتور امون مرتضى ابو عمر وروساء مدن سيوة وبرانى على دعمهم للقافلة وازالة الى عقبات للوصول الى مواطنى التجمعات الصحراوية .

من ناحية أخرى وفى وقت سابق افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال تطوير وتوسعة المسحد الكبير برأس الحكمة ،بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والنائب جمال الشورى وفضيلة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف والاستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن أعمال توسعة المسجد تشمل صيانة الدور الاول وانشاء الدور الثانى ..على مساحة ٣٤٠م٢ ..بتكلفة ٢ مليون جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي رأس الحكمة بمناسبة افتتاح أعمال توسعة المسجد وان يستغل في التوعية الدينية الصحيحة ومنبر للعلم في راس الحكمة ،مع شكر جهود المشاركة في إعمار مساجد الله ومن شارك في أعمال توسعة المسجد من أهالي رأس الحكمة ،ومقدما التهنئة أيضا بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج داعيا المولى عز وجل بهذه المناسبة العطرة أن يحفظ مصر في أمن واستقرار.

بينما تناول الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف في خطبته أهمية الأمن والاستقرار مع توحيد كلمة الأمة والاعتصام بحبل الله امام كل التحديات المحيطة.