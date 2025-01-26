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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر أشهر جرام ذهب اليوم الأحد 26-1-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
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بلغ سعر أشهر جرام ذهب في محلات الصاغة وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3815 جنيها للبيع و 3840 جنيها للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الاحد الموافق 26-1-2025.

وأظهر سعر الذهب في مصر ثباتا داخل السوق مع أول تعاملات اليوم؛ بدون أي تغيير يذكر في قيمة المعدن الأصفر.

سعر الذهب

وخلال تعاملات أمس السبت؛هوي سعر المعدن الأصفر  مقدار 15 جنيها داخل محلات الصاغة.

عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4360 جنيها للبيع و4388 جنيها للشراء وذلك 

عيار 18 

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3270 جنيها للبيع و 3291 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2771 دولارا للبيع و 2772 دولارا للشراء

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 30.52 ألف جنيه للبيع و 30.72 ألف جنيه للشراء.

عيار 14 

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2543 جنيها للبيع و 2560 جنيها للشراء.

الذهب في السوق العالمي

استطاع الذهب العالمي أن يرتفع للأسبوع الرابع على التوالي ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله في أكتوبر من العام الماضي، وكان السبب الرئيسي وراء هذا التغير الكبير في سوق الذهب هو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع الأول من توليه الرئاسة الأمريكية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5% ليسجل أعلى مستوى منذ 3 أشهر عند 2786 دولار للأونصة، ويغلق تداولات الأسبوع عند 2770 دولارًا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2703 دولارات للأونصة.

اقترب سعر الذهب من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2790 دولارا ليستطيع الذهب خلال آخر أسبوعين تخطي خطوط المقاومة التي تواجه ليصل إلى أعلى قمة سجلها وسط ترقب الأسواق للخطوة القادمة، وفق تحليل جولد بيليون.

تصريحات ترامب

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاباته كانت هي المحرك الأول للأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد اقترح ترامب فرض رسوم جمركية بنحو 25% على الواردات من كل من المكسيك وكندا، ورسوم أخرى بنسبة 10% على الصين اعتبارا من الأول من فبراير القادم، كما وعد بفرض رسوم على الواردات الأوروبية ولكن دون الخوض في تفاصيل أكثر.

تسببت تصريحات في انتقال تركيز الأسواق إلى بداية شهر فبراير الذي سيعد حاسم بالنسبة لأوضاع التجارة العالمية، ليعود الطلب إلى التزايد على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، ولم تعد مخاوف ارتفاع التضخم وبقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة هي المسيطرة على حركة الذهب

اخبار مصر مال واعمال سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار 18 سعر عيار 14

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