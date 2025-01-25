موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري.. القنوات الناقلة

يكثف الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، استعداداته لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري المصري بعدما تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره بيراميدز غدا الأحد الموافق 26 يناير في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويطمح الأهلي لاقتناص الثلاث نقاط من نظيره بيراميدز، للحفاظ على مركزه بالقمة، ولتعويض جماهيره عن المستوى المتراجع للفريق في الفترة الأخيرة.