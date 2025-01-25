مجدي أبو المجد: برنامج مونديال الشباب على طاولة مجلس اليد عقب العودة من كرواتيا

أكد مجدى أبو المجد المدير الفنى لمنتخب شباب اليد مواليد 2004، أنه يقوم حاليا بإعداد برنامج اعداد المنتخب لبطولة العالم للشباب، والمقرر إقامتها في بولندا خلال الفترة من 18 حتى 29 يونيو من العام الجاري.

مشيرا إلى أنه سيتم عرض البرنامج على مجلس ادارة الاتحاد برئاسة الكابتن خالد فتحي عقب الانتهاء من بطولة كأس العالم للكبار المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج وذلك تمهيدا لإقراره ..

وقال أبو المجد انه يحرص حاليا على لقاء عناصر منتخب الشباب وذلك تمهيدا لبدء الاستعدادات الجادة عقب مونديال الكبار

يذكر أنه قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد تصنيف المنتخبات، قبل قرعة بطولة العالم للشباب ، والمقرر إقامتها في بولندا ، حيث من المقرر أن تُجرى القرعة في شهر فبراير المقبل ..

ويلعب منتخب مصر مواليد 2004 في المستوى الثاني بتصنيف القرعة مع منتخبات: فرنسا وكرواتيا ومقدونيا واليابان وتونس والمجر وبولندا البلد المستضيف.

بينما يضم المستوى الأول منتخبات: البرتغال وإسبانيا والدنمارك وألمانيا والسويد والنمسا وأيسلندا والنرويج .

ويتواجد في المستوى الثالث منتخبات الأرجنتين وصربيا وسلوفينيا وكوريا ورومانيا والجزائر والمغرب والبحرين.

وأخيرا في المستوى الرابع منتخبات: السعودية والبرازيل وسويسرا وأمريكا والمكسيك وأوروجواي ونيوزلندا ومنتخب آخر لم يتحدد بعد.