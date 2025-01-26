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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم على البلوجر هدير عاطف وطليقها بتهمة توظيف الأموال .. غدًا

الحكم على البلوجر هدير عاطف وطليقها بتهمة توظيف الأموال.. غدًا
الحكم على البلوجر هدير عاطف وطليقها بتهمة توظيف الأموال.. غدًا
إسلام دياب
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تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 27 يناير 2025، الحكم على البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف الأموال.

هدير عاطف .. بلوجر شهيرة تحولت إلى نصابة كبيرة استولت وشركائها على الملايين من أموال المواطنين وأحالتها للنيابة العامة للمحاكمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية..

قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر هدير عاطف وشركائها، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين للمحاكمة العاجلة في الاقتصادية، وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى 10 أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم، بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم.

أوضح المحضر، أن واقعة الاستيلاء على أموال المبلغين، تمت بعد إيهام المتهمين لهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة، من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.

وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بإحدى التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.

المحكمة الاقتصادية محكمة القاهرة الاقتصادية هدير عاطف البلوجر هدير عاطف توظيف الأموال

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